Cap-Vert: naufrage d’une pirogue sénégalaise, un mort et une soixantaine de rescapés

Une pirogue de migrants partie du Sénégal s’est échouée dimanche sur une île du Cap-Vert, a-t-on appris mardi auprès des autorités sénégalaises et cap-capverdiennes, qui ont fait état d’un mort et d’une soixantaine de rescapés sénégalais et gambiens sans pouvoir indiquer si des passagers sont portés disparus.