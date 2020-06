Fiscalité du gazole: le gouvernement favorable à un report d’un an

Le gouvernement est favorable au report d’un an d’une mesure visant à supprimer un avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), carburant très utilisé par les secteurs du bâtiment et des travaux publics, mais celui-ci sera éliminé en totalité plus tôt qu’envisagé initialement, a indiqué Bercy à l’AFP jeudi.