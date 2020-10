Un an d’inéligibilité et quatre à six mois de sursis requis en appel contre la maire LR d’Aix

« C’est le procès du clientélisme »: le parquet a requis lundi devant la cour d’appel de Montpellier un an d’inéligibilité et quatre à six mois de prison avec sursis contre la maire LR d’Aix-en-Provence Maryse Joissains-Masini pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds.