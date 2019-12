Pékin exhorte les USA et la Corée du Nord à renouer rapidement le dialogue

19 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

La Chine a exhorté jeudi les Etats-Unis et la Corée du Nord à renouer le dialogue et à aplanir leurs divergences au plus vite face au regain de tensions entre Washington et Pyongyang au sujet des programmes nord-coréens de missiles balistiques et nucléaires.