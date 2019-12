Statu quo sur les retraites, pas de trêve avant des négociations en janvier

19 décembre 2019 Par Par Agence Reuters

Les discussions engagées par Edouard Philippe avec les partenaires sociaux sur le projet de réforme des retraites n'ont pas permis de lever les désaccords de fond, notamment sur "l'âge d'équilibre" : la CGT et Force ouvrière ont rejeté jeudi toute trêve pendant les fêtes de fin d'année et appelé à une nouvelle journée de grèves et manifestations le 9 janvier.