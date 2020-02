Critiques contre l’homéopathie: un médecin suspendu avec sursis, neuf reçoivent un blâme

Un jeune médecin francilien signataire d’une tribune contre l’homéopathie a été condamné à trois mois de suspension d’exercice avec sursis et neuf autres ont reçu un blâme de leur instance disciplinaire pour « non confraternité », une sévérité qui a provoqué la « colère » et l’« incompréhension » du collectif FakeMed qui les soutient.