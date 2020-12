Centrafrique : les membres du G5+ appellent Bozizé à déposer les armes

La France, la Russie, les États-Unis, l’Union européenne et la Banque mondiale ont appelé l’ex-chef de l’État François Bozizé et certains groupes armés qui mènent une offensive en Centrafrique visant à perturber les élections présidentielle et législatives du 27 décembre, à déposer les armes, dans un communiqué commun diffusé dimanche.