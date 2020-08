Michel Fourniret a séquestré, violé et tué Estelle Mouzin dans les Ardennes, selon son ex-épouse

Monique Olivier a affirmé que son ex-mari Michel Fourniret avait kidnappé Estelle Mouzin le 9 janvier 2003 et qu’il l’avait emmenée à Ville-sur-Lumes (Ardennes) « pour la séquestrer » et « qu’il l’avait violée et étranglée », a déclaré son avocat vendredi à la presse.