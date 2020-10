L’enquête sur l’assassinat de Samuel Paty a été confiée à un juge d’instruction pour « complicité d’assassinat terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste », et vise notamment un parent d’élève et le militant islamiste radical Abdelhakim Sefrioui, a déclaré mercredi le procureur antiterroriste Jean-François Ricard.