Grande inquiétude sur l’état de santé du Français Roland Marchal, détenu en Iran

La chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, détenue en Iran, demande à avoir accès à son compagnon, Roland Marchal, également incarcéré et dont l’état de santé suscite « les plus vives inquiétudes » et « serait prête à suspendre sa grève de la faim s’il était libéré », a indiqué jeudi leur comité de soutien.