Allemagne: un député noir menacé de mort

M. Diaby, qui est né et a grandi au Sénégal, est le premier député noir d’Allemagne élu dans une circonscription d’ex-RDA, une région où prospère la xénophobie.

Ce parlementaire de 58 ans a été destinataire mercredi d’un mail de menace de mort, signé de « l’orchestre des musiciens du coup d’Etat » et conclu par un « Heil Hitler! », selon des médias locaux allemands, mis en copie de ce mail.

Mediapart n’a pas participé à la rédaction de cette dépêche, qui fait partie du flux automatisé de l’Agence France-Presse (AFP). L’AFP est une agence de presse mondiale d’origine française fournissant des informations rapides, vérifiées et complètes sur les événements qui font l’actualité nationale et internationale, utilisables directement par tous types de médias. En savoir plus.