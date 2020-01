Assurance vie: la collecte a progressé en France à près de 26 milliards d’euros en 2019

L’encours des contrats d’assurance vie représentait à fin décembre 1.788 milliards d’euros, en hausse de 6% sur un an.

Les sommes reversées par les assureurs à leurs clients ont quant à elles représenté l’an dernier presque 119 milliards d’euros contre un peu plus de 118 milliards en 2018.

C’est pourquoi les assureurs tentent depuis plusieurs mois d’inciter leurs clients à placer davantage leur épargne sur des supports en « unités de compte », investis sur des titres plus risqués mais aussi plus rémunérateurs.

