Au Louvre, une oeuvre cinétique de l’artiste vénézuélien Elias Crespin

Formée de 128 tubes en aluminium suspendus à des fils, une oeuvre cinétique de l’artiste vénézuélien Elias Crespin ondule depuis vendredi dans l’aile Sully au Louvre : une nouvelle création contemporaine dans le grand musée du clacissisme.

Dans une sorte de ballet silencieux invitant à la contemplation, « l’Onde du Midi » est agitée d’un mouvement chorégraphique permanent, au rythme de séquences d’environ trente minutes déterminées par des algorithmes, au sommet de l’escalier du midi. C’est un lieu où la lumière s’engouffre et vient illuminer les tubes de couleurs bleu sombre et noire.

Né au Venezuela en 1965, Elias Crespin, qui a été ingénieur en informatique, avait participé en 2018 à l’exposition « Artistes et robots » à Paris.

Arrivé il y a deux ans à Paris, il a exprimé son émotion d’être accueilli dans « le musée encyclopédique du monde ».

Directrice de la Médiation et de la Programmation Culturelle, Dominique de Font Réaulx a salué l’arrivée d’une « première oeuvre cynétique dans l’espace le plus formel du musée, conçu par les architectes de Napoléon dans le pur style néoclassique ».

Trente événements ont déjà eu lieu ou sont prévus jusqu’en février pour les 30 ans de l’emblématique Pyramide de Ieoh Ming Pei, inaugurée dans la Cour du Louvre en 1989.

Conformément à la politique du musée qui entend mettre en regard un trésor fabuleux d’art ancien et moderne et la création contemporaine, plusieurs figures majeures de celle-ci ont déjà investi avant Elias Crespin le palais du Louvre, comme Anselm Kiefer (2007), François Morellet (2010) et Cy Twombly (2010).