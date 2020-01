Brexit: l’UE nomme un ambassadeur auprès du Royaume-Uni

Il avait alors participé au lancement des négociations sur le TTIP, accord de libre-échange entre l’UE et les USA, depuis abandonnées.

Son mandat commencera le 1er février « date à partir de laquelle le Royaume-Uni sera un pays tiers » et où la représentation de l’UE sera assurée par une délégation.

M. Vale de Almeida (62 ans) sera « le premier chef de la future délégation de l’UE auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord ».

