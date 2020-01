Chine: 10 jours pour construire un hôpital anti-virus

Le site « atténuera la pénurie de ressources médicales », a précisé l’agence de presse officielle, alors qu’un manque de lits a été constaté dans les hôpitaux destinés à accueillir les patients contaminés par le nouveau coronavirus. La ville de Wuhan, où sont concentrés la grande majorité des cas de contamination, a été placée jeudi de facto sous quarantaine, les habitants n’étant plus autorisés à sortir.

Les travaux doivent être achevés en un temps record et l’hôpital, de 25.000 m2 et d’une capacité de 1.000 lits, ouvrira ses portes le 3 février, selon l’agence Chine nouvelle. Il accueillera exclusivement des malades de la pneumonie virale d’origine inconnue qui a contaminé depuis décembre 830 personnes, dont 26 mortellement.

