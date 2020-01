Coronavirus : renforcement de la présence médicale à l’aéroport de Londres Heathrow

Face à cette épidémie, le gouvernement a organisé vendredi midi son comité de crise « Cobra » autour du ministre de la Santé Matt Hancock et réunira des représentants des ministères des Transports, de l’Intérieur, de l’Education et de la Santé.

Des équipes médicales avaient déjà été déployées à Heathrow mais uniquement pour accueillir les passagers des trois vols hebdomadaires directs entre Londres et Wuhan. Tous les vols ont depuis été interdits au départ de cette ville du centre de la Chine où est apparu le virus en décembre.

Face au risque d’importation du virus de Chine, un centre regroupant des médecins et des employés des services sanitaires est mis en place vendredi au principal aéroport du pays, Londres Heathrow, a déclaré PHE.

« Le risque pour le public britannique reste faible mais des cas sont possibles à un certain moment », a dit le médecin-chef des services de santé publique pour l’Angleterre (PHE), Chris Whitty, dans un communiqué.

