Erdogan et Merkel appellent à consolider la trêve en Libye

Le déplacement de Mme Merkel intervient dans un contexte de regain de tensions entre Ankara et l’UE lié aux forages controversés menés par la Turquie en Méditerranée orientale, au grand dam de Chypre et de la Grèce.

La Turquie, qui accueille sur son sol plus de quatre millions de réfugiés et migrants, demande néanmoins davantage d’aide financière de l’UE.

Le président Erdogan a dit que Mme Merkel avait proposé d’aider la Turquie à construire quelque 10.000 « abris en dur » dans le nord de la Syrie pour héberger les déplacés, alors qu’Ankara et l’Union européenne redoutent un nouvel afflux de réfugiés.

Outre la Libye, M. Erdogan et Mme Merkel se sont entretenus de la situation dans le nord-ouest de la Syrie, où une offensive du régime de Bachar al-Assad contre le bastion rebelle d’Idleb a fait des dizaines de milliers de déplacés ces dernières semaines.

Plus tôt, lors de l’inauguration du nouveau campus de l’Université turco-allemande à Istanbul, M. Erdogan avait affirmé que « le chaos qui règne en Libye risque d’avoir des effets sur toute la Méditerranée si le calme ne s’impose pas dans les plus brefs délais ».

En proie au chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par un conflit entre le gouvernement d’union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, et les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est libyen.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et la chancelière allemande Angela Merkel ont appelé vendredi à consolider la fragile trêve en Libye, Ankara mettant en garde contre une propagation du « chaos » si le calme ne s’impose pas.

