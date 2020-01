La jeune Suédoise, qui a interrompu pour un an son cursus scolaire afin de se consacrer à la mobilisation climatique, avait répliqué sur Twitter qu’il n’y avait « pas besoin de diplôme universitaire » pour déterminer que les efforts de réduction des émissions de CO2 étaient insuffisants, graphique à l’appui.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin avait conseillé jeudi à Greta Thunberg de « faire des études d’économie et d’aller à l’université ». « Qui est-elle? Une cheffe économiste? », avait ironisé le ministre.

La militante du climat Greta Thunberg a estimé vendredi, dernier jour du Forum économique mondial de Davos, que ses revendications avaient été « complètement ignorées » par l’élite politique et économique rassemblée en Suisse.

