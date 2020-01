La Bulgarie dit avoir démasqué deux nouveaux espions russes

Cette rencontre a eu lieu sur fond de tensions dans les relations entre la Bulgarie et la Russie ces derniers mois. En septembre, le parquet bulgare avait inculpé pour des faits d’espionnage en faveur du Kremlin un ancien député socialiste bulgare.

Le procureur général bulgare Ivan Guechev s’était entretenu jeudi avec une diplomate américaine chargée de la coopération judiciaire entre la Bulgarie et les États-Unis.

Sofia entretient depuis la chute du communisme en 1989 des relations politiques privilégiées avec Moscou et les intérêts russes sont très présents dans le monde bulgare des affaires.

De son côté, son collègue recueillait au service commercial de l’ambassade « des informations concernant l’approvisionnement et la sécurité énergétiques ».

Sur Facebook, l’ambassade de Russie à Sofia a rejeté ces allégations. « Aucune preuve confirmant des activités incompatibles avec le statut [des deux hommes] n’a été présentée », peut-on lire sur la page de la représentation diplomatique russe, pour qui il s’agit d’un diplomate et d’un employé.

