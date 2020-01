Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé vendredi la Cour Suprême de risquer de « déstabiliser le système légal », suscitant l’inquiétude de Bruxelles, « préoccupée » par les déclarations du gouvernement et l’Etat de droit en Pologne.

La Cour a remis jeudi en question un élément important des réformes judiciaires controversées du gouvernement, en statuant que plus de 500 juges promus sous le nouveau régime n’étaient « pas autorisés » à participer au processus judiciaire polonais. Des premiers tribunaux s’y sont alignés dès vendredi.

M. Morawiecki a annoncé qu’il demandait au Tribunal constitutionnel de vérifier la validité de cette décision.

Le Tribunal constitutionnel est contrôlé par les juges nommés à la suite des réformes menées par les conservateurs nationalistes de Droit et Justice (PiS) au pouvoir.

S’adressant aux journalistes, le Premier ministre a expliqué que cette décision « inadmissible » risquait de remettre en question plusieurs dizaines de milliers de décisions déjà prises par les juges mis en cause par la Cour Suprême.

Selon le porte-parole du gouvernement Piotr Müller, la décision de la Cour suprême « visait à saper les fondements du système politique de l’Etat » et introduisait « un énorme chaos d’une ampleur sans précédent ».

Cependant, le porte-parole de la Cour Suprême, le juge Michal Laskowski, avait précisé la veille que la décision n’avait pas d’effet rétroactif et ne toucherait pas non plus les procédures en cours.

Selon le juge rapporteur de la Cour Suprême, Wlodzimierz Wrobel, ce sont les réformes introduites par PiS qui ont « conduit à une grave incertitude, au chaos ».

« Cette incertitude concerne non seulement les juges mais aussi les citoyens et les tribunaux des autres pays », a-t-il fait remarquer.

Des tribunaux étrangers expriment des « questionnements » sur l’indépendance de leurs homologues polonais et « ne veulent plus coopérer avec nous », a insisté M. Wrobel.

Le porte-parole de la Commission européenne Christian Wigand a refusé vendredi de commenter la décision de la Cour Suprême, tout en soulignant que la Commission était « préoccupée par les déclarations des autorités polonaises concernant le suivi de l’arrêt de la Cour suprême ».

Il a également rappelé que « l’indépendance et la légitimité du Tribunal constitutionnel polonais ont été sérieusement sapées », estimant que « ce dernier n’est plus en mesure de fournir un contrôle constitutionnel efficace à la lumière d’un certain nombre d’évolutions au cours des dernières années ».

Les réformes judiciaires lancées en Pologne par le PiS depuis son arrivée au pouvoir en 2015 sont dénoncées par une partie des milieux judiciaires et critiquées par la Commission européenne et la Cour de Justice de l’UE (CJUE).

Une nouvelle étape a été ouverte également vendredi au sein de l’UE, la Commission Européenne demandant à la CJUE de faire suspendre l’application d’une loi, votée cette semaine par le parlement polonais, destinée, selon l’opposition, à punir les juges critiques à l’égard des réformes.

« La Commission est très préoccupée par l’Etat de droit en Pologne, en particulier par l’adoption définitive de la loi modifiant la loi sur l’organisation des tribunaux », a déclaré le porte-parole de la Commission européenne rappelant que la Commission avait demandé à la Pologne de ne pas amender cette loi « sans consultation appropriée ».

« La commission n’hésitera pas à prendre les mesures appropriées si nécessaire », a-t-il encore dit ajoutant que la vice-présidente de la Commission européenne en charge de l’Etat de droit, Vera Jourova allait se rendre à Varsovie la semaine prochaine pour rencontrer les autorités polonaises.