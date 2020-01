Le leader indépendantiste catalan Puigdemont à Perpignan le 29 février

Elus au Parlement européen, Puigdemont et Comin bénéficient de l’immunité parlementaire, à la suite d’une décision de la Cour de justice européenne, tout comme Ponsati, lorsqu’elle rejoindra cette assemblée en février après le départ des eurodéputés britanniques.

A Perpignan, « je me sentirai à la maison, marchant sur les terres catalanes de la Catalogne du nord », avait confié M. Puigdemont à la mi-janvier. M. Puigdemont, qui s’est rendu au Parlement de Strasbourg à la mi-janvier pour prendre son siège d’eurodéputé, avait auparavant évité de se rendre en France par peur d’être arrêté et transféré en Espagne.

Les ex-ministres catalans Toni Comin (Santé) et Clara Ponsati (Education) seront également présents à Perpignan. Ils avaient fui l’Espagne fin 2017, tout comme Puigdemont, après la tentative de sécession de la Catalogne pour échapper à la justice espagnole.

