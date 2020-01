Les proches d’un ancien chef d’ETA incarcéré demandent à la France de ne pas l’extrader

Des proches du prisonnier basque Josu Ternera, ancien chef de l’organisation séparatiste ETA, ont demandé vendredi au gouvernement français de prendre une « décision politique » et de « ne pas entériner » son extradition vers l’Espagne, récemment approuvée par la justice.

Le 8 janvier, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris s’est prononcée en faveur d’une demande d’extradition des autorités espagnoles sur l’implication présumée de Ternera dans un attentat contre une caserne, qui avait fait onze morts en 1987 à Saragosse (nord).

« Le gouvernement (français) va devoir prendre une décision politique, il ne s’agit plus seulement de respecter une décision judiciaire », a estimé vendredi Egoitz Urrutikoetxea, fils de Josu Urrutikoetxea Bengoetxea dit Ternera, lors d’une conférence de presse à Biarritz (sud-ouest).

Les proches de cet homme de 69 ans, qui a annoncé le 3 mai 2018 depuis Genève la dissolution de l’organisation séparatiste basque, assurent qu’il s’est impliqué dans toutes les étapes du long processus vers la paix engagé entre ETA et le gouvernement espagnol, à partir de 1989, et qu’il a même bénéficié « par deux fois des garanties d’immunité diplomatique » du gouvernement espagnol pour aller négocier à Genève et Oslo.

« Comment peut-on parler de clandestinité de 17 ans alors que tout le monde sait où il est allé, que c’est même le gouvernement espagnol qui lui a demandé de participer aux négociations? », s’est indigné son fils, qui demande pour son père la « protection des négociateurs ».

« Josu Urrutikoetxea a usé de son rôle, de son influence au sein d’ETA pour mener au désarmement », a aussi plaidé Andy Carl, fondateur de l’ONG Conciliation Ressources, qui oeuvre pour la résolution de conflits armés.

Condamné à trois reprises dans le cadre de procédures françaises en 1990, 2010 et 2017, Josu Ternera, considéré comme en fuite, a été interpellé en mai à Sallanches, dans les Alpes françaises, alors qu’il se rendait à l’hôpital. Selon les médias espagnols, il souffre d’un cancer. Il a été opéré début septembre à Paris, où il est incarcéré.

Placé en détention provisoire, il a été remis en liberté en juin mais arrêté de nouveau dès sa sortie de prison, en vertu cette fois de mandats d’extradition et d’arrêt notifiés par Madrid.

Selon son avocat Laurent Pasquet-Marinacce, Ternera est « en détention au mépris des règles les plus élémentaires de la loyauté politique ».L’avocat s’est pourvu en cassation contre la décision de justice d’approuver l’extradition de son client.