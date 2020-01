Libertés: le rapporteur européen invite Ankara à « revenir à la normale »

A l’issue d’un entretien avec le rapporteur Sanchez Amor, le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu a d’ailleurs dit qu’il espérait que le Parlement européen aurait « désormais une approche non biaisée, juste et objective à l’égard de la Turquie ».

Dans ce contexte, les relations entre la Turquie et l’Union européenne se sont fortement tendues depuis 2016, Bruxelles s’inquiétant des atteintes aux libertés et Ankara dénonçant un « manque d’empathie ».

Depuis le putsch avorté, les autorités traquent sans relâche les partisans de M. Gülen dans le cadre de purges d’une ampleur sans précédent, ayant conduit à l’arrestation de dizaines de milliers de personnes, majoritairement des fonctionnaires et des militaires.

« Vous devez envoyer ce message à l’Europe », a insisté M. Sanchez Amor, qui s’exprimait à l’issue d’une visite de plusieurs jours en Turquie, au cours de laquelle il a rencontré des responsables, des opposants et des ONG.

