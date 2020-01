Luanda soupçonne dos Santos d’avoir investi au Portugal de l’argent détourné

M. Leite Silva, qui était président du conseil d’administration d’Efacec et qui est lui aussi visé par la justice angolaise, avait déjà renoncé jeudi à la présidence de Banco Fomento Angola (BFA), la troisième banque de ce pays.

Mario Leite Silva et Jorge Brito Pereira, deux Portugais proches d’Isabel dos Santos également visés par l’enquête journalistique des « Luanda Leaks », ont dans la foulée renoncé aux postes qu’ils occupaient chez Efacec, a précisé cette entreprise du secteur électrique dans un communiqué.

Dans un communiqué publié jeudi à Londres, Isabel dos Santos a démenti les accusations de la justice de son pays, qui la soupçonne également de trafic d’influence, abus de biens sociaux et faux en écritures durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol.

Trois jours après les révélations des « Luanda Leaks » sur l’origine de la fortune d’Isabel dos Santos, la fille de l’ex-président angolais et quatre autres personnes ont été formellement accusées mercredi par la justice angolaise de fraude, détournement de fonds et blanchiment d’argent.

