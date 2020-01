Macron reçoit Guaido vendredi à Paris

« Seuls, nous n’y arriverons pas », a-t-il affirmé jeudi au Forum économique mondial de Davos, estimant lutter contre un « conglomérat international et criminel ».

Soutenu par les États-Unis, une partie de la communauté internationale et de la population vénézuélienne, M. Guaido est en Europe pour demander de l’aide.

« Le Président de la République s’entretiendra avec M. Juan Guaido, Président de l’Assemblée nationale vénézuélienne et Président de transition pour mettre en oeuvre un processus électoral, ce vendredi 24 janvier 2020, à l’Elysée, dans le cadre de la tournée européenne de ce dernier », selon cette source.

Le président français Emmanuel Macron recevra vendredi après-midi au palais de l’Elysée Juan Guaido, président de l’Assemblée nationale vénézuélienne se revendiquant président par intérim et opposant au dirigeant socialiste Nicolas Maduro, a annoncé la présidence française.

