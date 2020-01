Municipales/Paris: la permanence de l’ex-candidat Pierre-Yves Bournazel vandalisée

« Inacceptable. Toute ma solidarité », a également réagi Gaspard Gantzer, le candidat et fondateur de « Parisiennes, Parisiens ».

« Rien ne justifie ces exactions, solidarité avec @pybournazel », a également twitté Emmanuel Grégoire, premier adjoint et directeur de campagne d’Anne Hidalgo, la maire socialiste sortante, candidate à un nouveau mandat.

Cédric Villani lui a également exprimé son « soutien plein et entier », sur Twitter. « Notre démocratie est riche de ses débats d’idées, qui peuvent être animés mais ne doivent jamais être violents. S’attaquer à nos élus, à leurs permanences, c’est agir contre la République ».

Pierre-Yves Bournazel, qui s’est rallié à Benjamin Griveaux après avoir appelé en vain à une alliance à trois avec le dissident LREM Cédric Villani, était crédité de 4% des intentions de vote dans un sondage commandé par l’équipe de Cédric Villani et dévoilé par la presse en décembre.

Benjamin Griveaux a aussitôt apporté « tout (son) soutien » à son nouvel allié. « C’est avec la plus grande fermeté que je condamne ces actes de vandalisation. La démocratie n’existe que dans le dialogue. Jamais dans la violence », a-t-il twitté.

« Ma permanence a été vandalisée cette nuit, vitrine brisée et taguée. La démocratie c’est le dialogue. Et accepter le débat, la pluralité des opinions », a déclaré Pierre-Yves Bournazel dans son tweet, accompagné d’une photographie.

