Pompeo ira à Londres à la veille du Brexit puis en Ukraine en plein procès de Trump

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo va se rendre à Londres la semaine prochaine juste avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, puis à Kiev, au moment où se déroule à Washington le procès en destitution de Donald Trump dans l’affaire ukrainienne.

A Londres, où il doit arriver le 29 janvier, le secrétaire d’Etat rencontrera le Premier ministre Boris Johnson pour « réaffirmer la relation spéciale » entre les deux pays alliés et « discuter de la manière d’élargir et approfondir les liens commerciaux » après le Brexit, prévu pour la fin du mois, a annoncé vendredi le département d’Etat dans un communiqué.

L’administration américaine de Donald Trump soutient avec ferveur le divorce européen voulu et mis en oeuvre par le chef du gouvernement britannique, et lui a promis un accord commercial bilatéral « énorme » et « magnifique ». Mais les négociations s’annoncent ardues malgré la proximité affichée par le milliardaire républicain et le dirigeant conservateur.

Les 30 et 31 janvier, Mike Pompeo se rendra ensuite à Kiev, où il s’entretiendra notamment avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense « pour souligner le soutien américain à la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », selon le département d’Etat.

Cette visite, initialement prévue début janvier, avait été reportée en raison des tensions au Moyen-Orient.

La nouvelle date devrait coïncider avec le procès en destitution qui s’est ouvert au Sénat américain contre le président des Etats-Unis, justement au sujet de l’affaire ukrainienne. Si les audiences avancent au pas de charge comme souhaité par le camp présidentiel, la visite de Mike Pompeo pourrait même coïncider avec l’acquittement de Donald Trump, qui ne fait guère de doute tant la majorité républicaine au Sénat fait bloc derrière lui.

Donald Trump a été mis en accusation pour abus de pouvoir par la Chambre des représentants du Congrès américain, dominée par les démocrates. Il est accusé d’avoir gelé une aide militaire cruciale à Kiev pour obtenir de son homologue ukrainien qu’il annonce des enquêtes sur le démocrate Joe Biden, bien placé pour l’affronter en novembre prochain dans la course à la Maison Blanche.

Après Kiev, Mike Pompeo se rendra le 1er février à Minsk, puis à Nur-Sultan, et les 2 et 3 février à Tachkent.