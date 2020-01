Turquie: acquittement d’un mathématicien turc enseignant en France

Son avocate Meriç Eyüboglu a plaidé vendredi pour l’acquittement de M. Altinel, estimant qu’il n’y avait « aucun élément incriminant » son client et que les faits qui lui étaient reprochés « relevaient de la liberté d’expression ».

Les autorités lui reprochaient sa participation, en février 2019, à la réunion d’une amicale kurde de France évoquant la mort de civils lors des combats entre forces de sécurité et rebelles du Parti des travailleurs (PKK) dans le sud-est de la Turquie en 2015.

