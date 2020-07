Plusieurs dizaines de personnes « en deuil », brandissant des drapeaux grecs et des images de la vierge, se sont rassemblées vendredi soir à Athènes et Thessalonique pour prier et protester contre la reconversion en mosquée de l’ex-basilique Sainte-Sophie, « symbole de l’orthodoxie et de l’hellénisme », selon une banderole.