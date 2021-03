Oise: grève et manifestation après une agression dans une école

Une trentaine d’écoles ont été fermées jeudi dans l’Oise et 500 personnes ont manifesté à la suite de l’agression la semaine précédente de la directrice et d’une Atsem d’une école maternelle de Nogent-sur-Oise, a-t-on appris auprès d’un syndicat, de la préfecture et du rectorat.