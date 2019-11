Ascoval signe un contrat sur quatre ans avec BSFR et la SNCF

25 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

L'aciérie Ascoval de Saint-Saulve (Nord) a conclu un accord avec l'usine BSFR d'Hayange et la SNCF pour produire des "rails verts" par recyclage, ont annoncé lundi le ministre de l'Economie et Bruno le Maire et la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher.