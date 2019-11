Liban: Saad Hariri exclut de former un nouveau gouvernement

26 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

Le Premier ministre libanais sortant Saad Hariri a exclu mardi de former un nouveau gouvernement, près d'un mois après sa démission sur fond de contestation d'une élite jugée corrompue et incapable de sortir le pays de la crise économique et politique.