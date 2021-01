Les autorités de plusieurs pays dont les Pays-Bas, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ont pris le contrôle d’EMOTET, logiciel malveillant « le plus dangereux au monde », ont annoncé mercredi l’agence européenne de police Europol et l’unité européenne de coopération judiciaire Eurojust.