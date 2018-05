Violences à la fac de Montpellier: la responsabilité du doyen confirmée

Dans la nuit du 22 au 23 mars, des individus cagoulés évacuaient brutalement un amphi occupé de l’université de Montpellier. Le doyen et un professeur de la faculté de droit, suspectés d’avoir facilité l’intrusion, étaient rapidement suspendus et mis en examen. Deux mois plus tard, l’enquête judiciaire suit son cours, mais l’enquête administrative – menée par deux inspecteurs généraux de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche – est bouclée.