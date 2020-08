Automobile : Ford et Magna mettent fin à leur coentreprise GFT (Ford)

L’américain Ford et le canadien Magna vont « dissoudre » leur coentreprise Getrag Ford Transmissions (GFT) et répartir entre eux les sites de production de boîtes de vitesse manuelles situées à Blanquefort (sud-ouest de la France), Cologne (Allemagne) et Halewood (Angleterre), a annoncé vendredi la direction de Ford Motor Company.