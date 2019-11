Irak: Le consulat d'Iran à Najaf incendié, couvre-feu instauré

28 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

Des manifestants ont pénétré mercredi dans le consulat iranien à Najaf, dans le sud de l'Irak, et ont incendié le bâtiment, une escalade du mouvement antigouvernemental entamé il y a près de deux mois et l'incident le plus marquant témoignant du ressentiment des contestataires à l'égard de Téhéran.