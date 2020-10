Reconfinement: Castex étend le port du masque aux écoles primaires

Face à une deuxième vague « brutale » et soudaine« du Covid-19, Jean Castex s’est défendu jeudi à l’Assemblée de tout manque d’anticipation et a précisé les mesures de reconfinement, dont le port du masque étendu aux enfants du primaire dès l’âge de six ans et le télétravail »cinq jours sur cinq« .