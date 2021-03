Poutine, Merkel et Macron échangent sur le vaccin, Navalny et la Libye

Vladimir Poutine, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont échangé ensemble mardi sur la coopération sur les vaccins anti-Covid, dont le russe Spoutnik V, sur la situation d’Alexeï Navalny et sur la Libye, a annoncé l’Elysée.

Lors d’une visioconférence, ils ont évoqué une possible coopération en matière de vaccin, en fonction de l’état d’avancement de l’examen du vaccin Spoutnik V par l’Agence européenne du médicament.

Angela Merkel et Emmanuel Macron ont également attiré « l’attention du président Poutine sur la situation de (l’opposant russe) Alexeï Navalny et la nécessité que ses droits soient respectés, conformément à la Convention Européenne des Droits de l’homme, et que sa santé soit préservée ».

Ils ont aussi de nouveau demandé que « la Russie s’engage de façon déterminée pour stabiliser le cessez-le-feu en Ukraine » et réclamé un « dialogue inclusif » en Biélorussie.

Sur la Libye, les dirigeants français et allemands ont souhaité qu’avec la Russie ils « pèsent de tout leur poids pour favoriser le processus de transition ». Ils ont aussi appelé à la poursuite de l’aide transfrontalière à la population syrienne.

Enfin, ils sont convenus de « coordonner leurs efforts afin que le dialogue s’engage et que l’Iran revienne au plus vite au respect de ses obligations » en matière nucléaire.