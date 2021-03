Accident de Sriwijaya Air en Indonésie: la deuxième boîte noire retrouvée

Selon un rapport préliminaire de l’agence indonésienne de sécurité des Transports, une « anomalie » des automanettes, qui gèrent la poussée de l’appareil, a été détectée, mais l’enquête va se poursuivre pour déterminer les causes du crash.

L’équipage n’avait pas lancé d’alerte ni signalé de problème technique avant l’accident et l’appareil était probablement intact quand il a plongé dans l’eau, selon les enquêteurs.

Ces enregistrements des conversations de l’équipage et avec la tour de contrôle devraient apporter des éléments importants à l’enquête en cours pour déterminer les causes de l’accident, toujours inexpliqué.

