Mercredi, la diplomatie russe, citée par l’agence Interfax, a regretté l’expulsion de ses diplomates, précisant qu’elle communiquera « plus tard » sur la réponse à y apporter.

A chaque fois, la Russie a réagi de manière symétrique en expulsant des diplomates européens et bien souvent en dénonçant des accusations infondées et « russophobes ».

« Nous avons transmis (à l’ambassadeur russe) la ferme protestation du gouvernement italien et notifié l’expulsion immédiate de deux fonctionnaires russes impliqués dans cette très grave affaire », a écrit sur son compte Facebook le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio.

Il a par contre affirmé que la présidence russe ne « disposait d’aucune information sur les causes et les circonstances » de l’affaire.

« Nous espérons que le caractère positif et constructif des relations russo-italiennes se poursuivra et sera préservé », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

