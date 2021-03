Algérie: 8 ouvriers meurent étouffés dans la fosse septique d’une prison

Lors de son ouverture, les autorités avaient mis en avant le fait que cet établissement pénitentiaire « répond aux normes modernes de détention » et dispose de toutes les commodités.

Le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati et ses collègues de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, et des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, sont attendus sur place.

Selon des médias locaux, l’opération de secours se poursuit et le bilan pourrait s’alourdir.

On ignore si elles étaient des ouvriers venus de l’extérieur ou bien des prisonniers.

