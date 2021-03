Birmanie: Accor entend rester dans le pays et mener à bien six projets

Accor, sixième groupe hôtelier mondial, entend rester en Birmanie où il exploite 9 hôtels et mener à bien une demi-douzaine de projets dans le pays, en dépit de la répression de la contestation par la junte militaire au pouvoir qui a fait plus de 520 morts depuis le premier février.

Interrogé par l’AFP, une porte-parole du groupe a indiqué qu’Accor « tient à rester présent dans le pays et à soutenir la population et ses collaborateurs sur place - sous réserve de respecter les obligations légales », et qu’il a « actuellement six projets de développement en cours » avec des marques comme Ibis, Novotel, Pullman et MGallery.

Accor n’a « pas l’intention de quitter le pays », estimant que « le tourisme est le dernier lien qui relie le peuple birman au monde ». Le groupe, qui compte un millier de collaborateurs dans le pays, et diverses enseignes - Sofitel, MGallery, Pullman, Novotel, Mercure, Ibis - juge avoir « créé de nombreuses opportunités d’emploi pour les habitants ».

A l’heure actuelle son hôtel cinq étoiles, le Novotel Yangon Max de Rangoun, « fonctionne avec une capacité partielle » pour « aider à l’hébergement des ressortissants étrangers souhaitant quitter le pays » notamment.

Les généraux birmans poursuivent une répression implacable pour essayer d’en finir avec les manifestations en faveur du rétablissement de la démocratie et les grèves qui secouent la Birmanie depuis qu’ils ont renversé le gouvernement civil d’Aung San Suu Kyi.

Ces deux derniers mois, 521 personnes, dont beaucoup d’étudiants et des adolescents, ont été tuées par les forces de sécurité, d’après l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), qui estime que ce chiffre pourrait être bien supérieur, des centaines de Birmans arrêtés ayant été portés disparus.

A l’opposé d’Accor, le producteur français d’énergies renouvelables Voltalia a annoncé mercredi se retirer de Birmanie et EDF a indiqué dimanche suspendre un projet de barrage dans le pays.

« Bien sûr, nous voyons tous avec inquiétude l’escalade de la violence, avec un usage de force disproportionnée que connait le pays depuis le 1er février », déclare le groupe hôtelier qui a pour « plus grande priorité » « la sécurité de ses clients et collaborateurs.

Propriétaire de deux hôtels sous marque Accor, son partenaire local, Max Myanmar Group, »doit faire l’objet d’une enquête criminelle« et pourrait être traduit devant la justice »pour avoir contribué directement et de manière substantielle à un crime contre l’humanité« , en aidant l’armée à construire des infrastructures empêchant le retour des Rohingya sur leurs terres de l’Etat de Rakhine, selon un rapport d’experts indépendants de l’ONU publié en 2018.

Mais ce dernier »ne fait l’objet d’aucune sanction internationale« à ce titre, fait valoir Accor qui pourrait »reconsidérer« sa »position vis-à-vis de ce propriétaire si celui-ci venait à être poursuivi".

ref/kd/oaa