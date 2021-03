Brexit: autorisations prolongées pour les pêcheurs français à Jersey et Guernesey

Le 15 janvier, les pêcheurs normands avaient déploré ne plus avoir accès aux eaux de Jersey, alors qu’il était prévu que les titulaires d’un permis de pêche dans ces eaux dans le cadre du traité de Granville, caduc avec le Brexit, pourraient continuer à y accéder jusqu’au 30 avril.

Et contrairement à ce qui sera mis en place à Guernesey, il ne sera pas nécessaire de renouveler tous les mois l’autorisation, a précisé le ministère.

Pour les navires de plus de 12 mètres, soumis à un système de surveillance des navires par satellite (VMS), « les preuves d’antériorité sont déjà disponibles et Jersey considère qu’elle est en mesure de délivrer des autorisations définitives », selon le communiqué.

À la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne le 1er janvier 2021, « la Commission européenne a poursuivi les négociations afin de prolonger l’autorisation pour les pêcheurs de poursuivre leurs activités à Jersey et Guernesey », a rappelé le ministère dans un communiqué.

Les autorisations pour les pêcheurs français d’accéder aux îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey ont été prolongées jusqu’au 30 juin, sous conditions, a annoncé mercredi soir le ministère français de la Mer.

