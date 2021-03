Covid: 150.000 commerces fermés, le coût des aides passe à 11 milliards d’euros par mois (Bercy)

L’activité partielle permet au salarié qui ne travaille pas de percevoir 84% de son salaire net, l’employeur ayant un reste à charge de 15%, sauf dans les secteurs les plus touchés par la crise.

Le gouvernement réfléchit d’autre part à la possibilité de permettre aux commerçants de liquider leurs stocks hors période de soldes et à des compensations financières pour les stocks invendus.

Le gouvernement a ajusté à de nombreuses reprises le dispositif d’indemnisation partielle de la perte du chiffre d’affaires par le fonds de solidarité, et lui a adjoint cette année une prise en charge partielle des frais fixes.

Cette somme comprend le coût total du fonds de solidarité, du chômage partiel pour l’Etat et des exonérations de cotisations sociales, y compris pour les établissements qui restent ouverts mais sont fortement impactés par la crise.

L’extension des fermetures de commerces à l’ensemble du territoire va faire passer le nombre d’établissements fermés de 90.000 à 150.000, tandis que le coût total des aides et indemnisations aux entreprises passe à 11 milliards d’euros par mois, a indiqué mercredi le ministère de l’Economie.

