Covid: Anne Hidalgo demande la fermeture des écoles à Paris

Alors que se tient un conseil de défense dans la matinée, avant le conseil des ministres, puis une intervention télévisée d’Emmanuel Macron à 20H, la maire socialiste de Paris a jugé que « si on nous dit que c’est le dernier coup de collier, les Français seront prêts à le faire. Mais il faut le faire en informant », dans la « transparence », a-t-elle dit à l’adresse de l’exécutif.

Elle a appelé à accompagner cette mesure par davantage de télétravail, car « on n’est pas encore au maximum de ce qu’on peut faire » à ce sujet, et à « absolument accélérer » sur la vaccination.

« Il y a besoin de prendre une mesure qui freine », a-t-elle estimé sur BFMTV et RMC, à deux semaines et demie des vacances scolaires en Ile-de-France.

La maire de Paris Anne Hidalgo a demandé mercredi la fermeture des écoles dans la capitale, au vu de la situation sanitaire « très grave » et de la « désorganisation très grande » dans les établissements.

