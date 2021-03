Covid: déclaration de Castex, débat et vote jeudi au Parlement sur « l’évolution de la situation sanitaire »

Dix-neuf départements sont actuellement soumis à des mesures de confinement, dont ceux de l’Ile-de-France et des Hauts-de-France, mais la tendance reste inquiétante avec une hausse des chiffres mettant l’hôpital sous une très forte tension.

Lors du dernier comité de liaison parlementaire, réunissant le 17 mars le Premier ministre et les différents chefs de groupes à l’Assemblée et au Sénat, M. Castex s’était engagé à se présenter devant le Parlement en cas de nouvelles décisions de portée nationale.

Jean Castex prononcera jeudi une déclaration, qui sera suivie d’un débat et d’un vote devant les deux chambres du parlement, « sur l’évolution de la situation sanitaire et les mesures nécessaires pour y répondre », a déclaré mercredi Matignon à l’AFP.

