Covid: face à la troisième vague qui monte, Macron va parler

Le gouvernement ne veut se résoudre qu’en dernier recours à la fermeture des établissements scolaires afin de limiter les contaminations, en raison de son impact sur l’échec scolaire, sur la santé mentale des jeunes, mais aussi sur l’économie, rendant plus difficile le travail des parents obligés de garder les enfants à la maison.

Depuis lundi, un seul cas de Covid justifie la fermeture d’une classe dans les régions les plus touchées par l’épidémie.

Elle a indiqué sur BFMTV et RMC qu’« environ 20.000 élèves » n’étaient aujourd’hui « pas en classe soit parce qu’ils sont malades, soit parce que les classes sont fermées », celles-ci étant au nombre de 850.

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a demandé mercredi la fermeture des écoles dans la capitale, au vu de la situation sanitaire « très grave » et de la « désorganisation très grande » dans les établissements.

Cette dégradation n’a fait qu’accentuer la pression sur le chef de l’Etat, pressé par de nombreux médecins, mais aussi l’opposition, de prendre des mesures plus efficaces, voire un confinement strict qu’Emmanuel Macron a jusqu’ici refusé.

En comptant les malades du Covid et les autres, près de neuf lits de réanimation sur 10 (6.833 sur 7.665 à la date du 26 mars) sont actuellement occupés, selon le ministère de la Santé.

La tendance reste inquiétante avec une hausse des chiffres mettant l’hôpital sous une très forte tension. Le nombre de malades en réanimation a grimpé à 5.072, au-delà des capacités hospitalières normales et du pic de la deuxième vague de novembre. Le taux d’incidence a également augmenté.

Il les présentera lui-même lors d’une allocution télévisée, annonciatrice de mesures de grande ampleur, comme depuis le début de la crise il y a un an. La précédente date du 27 novembre.

Les Français sont suspendus aux arbitrages que le chef de l’Etat rendra avec les ministres les plus concernés lors du Conseil de défense dans la matinée à l’Elysée.

