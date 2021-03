Covid: les établissement scolaires fermés 3 à 4 semaines, vacances unifiées

« Nous croyons dans cet investissement, dans les jeunes enfants, les adolescents (...) c’est le combat du siècle qui s’ouvre car nos enfants ont besoin d’apprendre, d’être ensemble », a dit Emmanuel Macron. « Nul ne sait dire les conséquences profondes et durables d’une fermeture prolongée des écoles, qui renforcent les inégalités sociales », a-t-il justifié.

Comme l’a fait à plusieurs reprises Jean-Michel Blanquer ces derniers mois, le président s’est félicité du maintien de l’ouverture des écoles en France. « Nous pouvons nous féliciter dans notre pays, d’avoir réouvert parmi les premiers au printemps dernier le 11 mai, et de les avoir maintenues ouvertes depuis septembre 2020 », a-t-il rappelé.

« Oui, le virus circule dans les établissements mais pas plus qu’ailleurs et l’éducation de nos enfants n’est pas négociable, l’école n’est négociable », a déclaré Emmanuel Macron. « Nous devons prendre nos responsabilités, oui il faut freiner le virus », a-t-il ajouté.

Le président a ainsi montré la volonté du gouvernement de fermer le moins de temps possible les établissements scolaires.

Elle sera suivie par deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes les zones, avant une rentrée le 26 avril en physique pour les écoles et en distanciel, une semaine supplémentaire, pour collèges et lycées.

La semaine du 5 au 12 avril, « les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison », a précisé le président, sauf « pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap ».

Les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant trois à quatre semaines dès vendredi soir et les vacances scolaires de printemps seront unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril pour freiner l’épidemie de Covid-19, a annoncé le président Emmanuel Macron mercredi.

