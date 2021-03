Covid: une ville chinoise à la frontière birmane en quarantaine

La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition fin 2019, a pratiquement éradiqué l’épidémie depuis le printemps 2020. Le bilan officiel dans le pays fait état d’un peu plus de 90.000 cas et de 4.636 morts.

La mise en quarantaine de Ruili a été proclamée pour une semaine. Les habitants n’ont pas le droit de quitter leur logement sans « raison spécifique » et seule une personne dans chaque foyer peut se charger du ravitaillement, sur permission.

Les autorités ont averti qu’elles « réprimeraient sévèrement les passages clandestins de la frontière », ainsi que les réseaux de passeurs et les personnes qui hébergent des clandestins.

Les frontières chinoises sont fermées depuis un an. Ruili était avant les restrictions liées à l’épidémie un point de passage important avec la ville de Muse, côté birman.

En réaction, la préfecture de Dehong, qui administre Ruili, lancera dès jeudi une campagne de vaccination généralisée dans quatre comtés et villes frontalières, a indiqué l’agence de presse Chine nouvelle.

Ce foyer dans la province du Yunnan (sud-ouest) est le plus gros cas de contagion en Chine depuis près de deux mois.

La ville chinoise de Ruili, à la frontière de la Birmanie, a été placée en quarantaine après la détection de six cas de Covid-19, ont annoncé mercredi les autorités, qui vont lancer une campagne de vaccination générale.

