Femmes et enfants détenus en Syrie: des avocats français saisissent la CPI

Trois avocats et deux universitaires ont annoncé avoir saisi mardi la Cour pénale internationale (CPI) sur « les crimes de guerre perpétrés dans le nord-est syrien pouvant mettre en cause la responsabilité du président de la République française ».

« A maintes reprises, les autorités kurdes du Rojava ont appelé les Etats étrangers et européens à prendre leur responsabilité en rapatriant leurs ressortissants majeurs et mineurs », écrivent dans un communiqué les avocats Marie Dosé, Ludovic Rivière et Gérard Tcholakian, ainsi que Camille Cressent et Augustine Atry, doctorantes en droit public à l’université de Lille.

Ils précisent avoir adressé « une communication » à la procureure de la CPI, lui demandant « d’ouvrir une enquête sur les crimes de guerre en train de se commettre sur les enfants français et leurs mères, prisonniers dans ces camps, et sur l’éventuelle responsabilité pénale du chef de l’Etat français », en application de l’article 15 du statut de Rome.

Quelque 80 femmes françaises, qui avaient rejoint l’Etat islamique, et 200 enfants sont détenus dans des camps en Syrie gérés depuis 2019 par les forces kurdes.

Les conditions sanitaires y sont « déplorables » selon les signataires et les enfants souffrent de malnutrition, d’après un avis rendu en novembre par le comité des droits de l’enfant de l’ONU.

Des parlementaires et des avocats exhortent régulièrement le président Emmanuel Macron à rapatrier ces femmes et ces enfants.

Mais jusqu’à présent, Paris a maintenu une politique de retour au cas par cas pour ces enfants - 35, majoritairement des orphelins, ont été rapatriés jusqu’à présent - et considère que les adultes devraient être jugés sur place.

Cependant, « les représentants de l’AANES (Administration Autonome du Nord et de l’Est de la Syrie) ont clairement affirmé qu’ils ne pouvaient pas juger ces femmes, qu’ils ne disposaient d’aucune preuve contre elles et que ces mères devaient être rapatriées », rappellent les trois avocats et les deux universitaires.

« La décision (...) de ne pas rapatrier ces femmes, toutes judiciarisées en France et toutes sous le coup d’un mandat d’arrêt international d’un juge antiterroriste français, les prive intentionnellement de leur droit à être jugées régulièrement et impartialement », écrivent-ils.

« En vertu de l’article 25 du statut de Rome » ratifié par la France, le président, qui est aussi chef des armées, « peut voir sa responsabilité pénale engagée en qualité d’auteur ou de complice de crimes de guerre », assurent-ils.